ЗСУ знищили 10 цілей окупантів у небі над Україною

Ворог у черговий раз зазнав втрат

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом доби 25 квітня ЗСУ вразили 10 повітряних цілей російських окупантів. Серед них – 3 винищувачі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях. На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили три літаки", — йдеться в повідомленні.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крилаті ракети;

4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Арестович розповів, коли ЗСУ можуть піти у наступ

Росіяни можуть спробувати оголосити про створення квазіреспубліки в Херсонської області та об'єднати її в "округ" Росії разом з Кримом.

Радник голови ОП Олексій Арестович наголосив, що в такому разі Україна вийде з переговорів та продовжить бойові дії з максимальною інтенсивністю.

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На думку Арестовича, якби Росія спробувала оголосити чергову окупацію частини території України, на це відреагували б на Заході. Наші партнери збільшили б військову допомогу Україні, а також посилили санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про запровадження нафтового ембарго, що завдасть суттєвого удару по економіці Росії.

Арестович нагадав, що вже найближчими днями в США голосуватимуть за фактично необмежені постачання зброї Україні та запровадження шостого пакета санкції проти РФ. Російська армія не зможе створювати резерви, а українська армія отримуватиме величезну допомогу з Заходу.

"Протягом місяця на полі бою складеться перевага Збройних Сил України, принаймні на окремих напрямках. І тоді ми підемо у наступ", – наголосив радник керівника ОП.

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