ЗСУ "переполовинили" підрозділи мотострілецької дивізії РФ: подробиці

На Донбасі окупанти за добу відбили п'ять атак ворога

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

ЗСУ знищили не менше 50% особового складу, озброєння та техніки окупантів на Попаснянському напрямку. Йдеться про окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Особовий склад противника деморалізований, що зумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі у бойових діях", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулу добу, 2 червня, на Донецькому та Луганському напрямках відбито п'ять атак ворога, знищено п'ять танків, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА типу "Орлан-10". На інших напрямах російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

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