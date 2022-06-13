ЗСУ звільнили ще кілька сіл на Донбасі та посунули ділянку фронту

Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину

Українські захисники йдуть вперед на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі Збройні сили України звільнили три села та посунули ділянку фронту на 15 кілометрів. На окремих напрямках наші захисники не лише обороняються, а й поступово просуваються вперед. Артилерія окупантів на фронті не замовкає ні на хвилину.

Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

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"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", – кажуть у відомстві.

ЗСУ вибили окупантів ще з одного села на Харківщині

Ще один населений пункт повернувся під контроль Києва – ЗСУ звільнили село Дементіївку в Дергачівському районі Харківської області. Про це повідомляють у свіжому зведенні Генштабу.

"На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", – сказано у зведенні Генштабу.

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Раніше ми розповідали, що 8 травня жителі села Циркуни Харківської області зі сльозами на очах зустрічали українських визволителів. Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були в окупації.