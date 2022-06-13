Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

ЗСУ звільнили ще кілька сіл на Донбасі та посунули ділянку фронту

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 15:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину
Українські захисники йдуть вперед на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники йдуть вперед на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі Збройні сили України звільнили три села та посунули ділянку фронту на 15 кілометрів. На окремих напрямках наші захисники не лише обороняються, а й поступово просуваються вперед. Артилерія окупантів на фронті не замовкає ні на хвилину.

Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

Реклама

"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", – кажуть у відомстві.

ЗСУ вибили окупантів ще з одного села на Харківщині

Ще один населений пункт повернувся під контроль Києва – ЗСУ звільнили село Дементіївку в Дергачівському районі Харківської області. Про це повідомляють у свіжому зведенні Генштабу.

"На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", – сказано у зведенні Генштабу.

Реклама

Раніше ми розповідали, що 8 травня жителі села Циркуни Харківської області зі сльозами на очах зустрічали українських визволителів. Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були в окупації.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 13 червня
1
Особовий склад 32300
Особовий склад
2
Танки 1432
Танки
3
ББМ 3492
ББМ
4
Артилерія 718
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 226
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 585
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2460
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з нашими зарплатами?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.93

ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

23737

Binance Coin (BNB)

220.65

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

42.24

Theta (THETA)

0.98

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти