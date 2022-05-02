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ЗСУ відбили 10 атак на Донбасі, а окупанти зазнали втрат – Генштаб

Павло Заяць Павло Заяць
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2 травня, 07:26
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Противник намагається наступати, проте без особливих успіхів
Армія РФ продовжує наступальні дії, проте ЗСУ дають відсіч окупантам
Армія РФ продовжує наступальні дії, проте ЗСУ дають відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти станом на 2 травня намагаються наступати на Донбасі, у Харківській області та на півдні. При цьому противник зазнає значних втрат, зокрема, на Донбасі за минулу добу відбито десять російських атак.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь і далі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Республіки Білорусь.

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На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

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На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Противник продовжував обстріли наших військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов'янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони уразили десять БпЛА "Орлан-10".

Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

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Літаки
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Гелікоптери
4
Танки 1026
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5
ББМ 2471
ББМ
6
Артилерія 451
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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