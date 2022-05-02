ВСУ отбили 10 атак на Донбассе, а оккупанты понесли потери – Генштаб

Противник пытается наступать, однако без особых успехов

Армия РФ продолжает наступательные действия, однако ВСУ дают отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты по состоянию на 2 мая пытаются наступать на Донбассе, в Харьковской области и на юге. При этом противник терпит значительные потери, в частности, на Донбассе за минувшие сутки отбито десять российских атак.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и дальше выполняют задания по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Республики Беларусь.

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На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области .

В приграничных с Украиной районах Брянской области установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

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На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы наших войск.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

С целью наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Таврическом и Южнобугском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов.

На Таврическом направлении продолжаются меры по перегруппировке вражеских подразделений, наращивание составляющих системы огневого поражения, инженерного оборудования позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили десять БПЛА "Орлан-10".

Несет враг значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника.