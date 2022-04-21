Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

ЗСУ відбили 9 атак окупантів на Донбасі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 00:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також українські захисники знищили 14 одиниць техніки ворога
ЗСУ нищать окупантів/Фото: ООС, колаж: "Сьогодні"
ЗСУ нищать окупантів/Фото: ООС, колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на Донецькому та Луганському напрямках. Протягом доби ЗСУ відбили 9 атак ворога.

Про це повідомляє ООС.

Реклама

Деталі

Українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Під час боїв захисники України знищили:

Реклама
  • особового складу — 36;
  • БМП — 5;
  • БТР — 4;
  • АТ — 1;
  • ЗРК — 1;
  • мінометний розрахунок — 1.

Путін відправив до Маріуполя на "ліквідацію" окупантів, які влаштували геноцид під Києвом

Міжнародний злочинець із Кремля Володимир Путін вирішив позбутися свідків масових вбивств мирних жителів під Києвом, які місяць звірствували в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших населених пунктах. Нині ці формування помітили бійці полку "Азов" у Маріуполі, де точаться бої. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у відеозверненні, розміщеному на телеграм-каналі "Азова".

"Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію "Азовсталі". Ситуація важка, подекуди – критична. За допомогою танків, бронетехніки, піхоти та за підтримки артилерійських обстрілів, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Захисники міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з літерою V – це ті самі злочинці, які чинили злочини проти цивільного населення на київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замістити сліди та ліквідувати цих виродків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на київському напрямку", – сказав Паламар.

Він також розповів, за яких умов захисники Маріуполя готові піти з міста – зі зброєю, під гарантії третьої сторони, із пораненими та тілами своїх загиблих побратимів. Умови Росії про складання зброї та здачу у полон захисників Маріуполя наші військові не підтримують.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 20 квітня
1
Особовий склад 20900
Особовий склад
2
Літаки 171
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1504
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41399.38

Binance Coin (BNB)

418.96

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

112.43

Theta (THETA)

3.07

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.68

Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти