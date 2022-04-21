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ВСУ отбили 9 атак оккупантов на Донбассе

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 00:07
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Также украинские защитники уничтожили 14 единиц техники врага
ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: ООС, коллаж: "Сегодня"
ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: ООС, коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на Донецком и Луганском направлениях. В течение суток ВСУ отбили 9 атак врага.

Об этом сообщает ООС.

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Украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

Во время боев защитники Украины уничтожили:

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  • личного состава — 36;
  • БМП — 5;
  • БТР — 4;
  • АТ — 1;
  • ЗРК — 1;
  • минометный расчет — 1.

Путин отправил в Мариуполь на "ликвидацию" оккупантов, устроивших геноцид под Киевом

Международный преступник из Кремля Владимир Путин решил избавиться от свидетелей массовых убийств мирных жителей под Киевом, которые месяц бесчинствовали в Ирпене, Буче, Гостомеле и других населенных пунктах. Нынче эти формирования заметили бойцы полка "Азов" в Мариуполе, где продолжаются бои. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар в видеообращении, размещенном на телеграм-канале "Азова".

"Враг не прекращает попытки взять штурмом территорию "Азовстали". Ситуация тяжелая, кое-где – критическая. При помощи танков, бронетехники, пехоты и при поддержке артиллерийских обстрелов, ракетных ударов враг пытается прорваться. Защитники города мужественно защищаются. Характерным есть то, что их техника с буквой V – это те самые преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет замести следы и ликвидировать этих ублюдков, которые творили страшные зверства с нашими гражданами", – сказал Паламар.

Он также рассказал, при каких условиях защитники Мариуполя готовы уйти из города – с оружием, под гарантии третьей стороны, с ранеными и телами своих погибших побратимов. Условия России про сложение оружия и сдачу в плен защитников Мариуполя наши военные не поддерживают.

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Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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