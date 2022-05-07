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ЗСУ відбили в окупантів ще одне село під Харковом – Генштаб

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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7 травня, 18:52
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Завдяки іноземній зброї вдається вдало бити ворога / Колаж "Сьогодні"
Завдяки іноземній зброї вдається вдало бити ворога / Колаж "Сьогодні"

На 73-й день героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню ворог продовжував вести повномасштабні збройні дії на сході нашої країни. Також він продовжував обстрілювати українські міста.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінках у Фейсбуці.

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Донбас

Противник продовжує спроби захоплення нових територій у Східній операційній зоні з метою взяття під повний контроль Донецької та Луганської областей та створення сухопутного коридору з окупованим півостровом Крим.

Тут армія РФ зосередила основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман, Сєвєродонецьк та Олександрівка. Проте успіху не мав.

Росіяни продовжували артилерійські обстріли та наносили ракетно-бомбові удари із застосуванням авіації.

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Білорусь

Певні підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання з території сусідньої держави ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури нашої Держави.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на запобіганні подальшому просуванню наших військ у напрямку державного кордону України. Підсилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок резерву. Здійснював обстріл із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.

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Внаслідок наступу підрозділів ЗСУ ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни. Противник намагався вести наступ у напрямі населеного пункту Вернопілля. Тут окупанти не мали успіху та з втратами відступили.

Маріуполь

У Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь" . За підтримки артилерії та танків росіяни намагаються штурмувати підприємство.

Запоріжжя

У Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. За підтримки авіації намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Полтавка, зазнав втрат, відійшов на позиції, що раніше займалися.

Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи успішно завдали вогняної поразки противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону та завдає ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. На Криворізькому напрямі наступальних дій не робив. Підрозділи наших військ обстрілювалися з мінометів та ствольної артилерії.

Втрати

  • Окупанти зазнають значних втрат у боях із підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітрянодесантних військ збройних сил Російської Федерації.
  • Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, російський агресор втратив в Україні вже понад 25 тисяч своїх солдатів, а також 1110 танків та майже дві тисячі одиниць автомобільної техніки.
  • Як мінімум один Т90-М, найсучасніший танк Росії, був знищений у бою в Україні, повідомляє розвідка Великої Британії.

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Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

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