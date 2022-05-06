Майже 25 тисяч. У Генштабі назвали втрати російських окупантів

ЗСУ знищили вже 1110 танків та майже дві тисячі одиниць автоморбільної техніки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад та військову техніку в Україні. Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував про орієнтовні втрати противника з початку широкомасштабної війни 24 лютого до 6 травня.

Особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1110 (+8) одиниць,

Бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць,

Артилерійських систем – 502 (+3) одиниці,

РСЗВ – 171 (+2) одиниця,

Засоби ППО-83 (+0) одиниці,

Літаків – 199 (+3) одиниць,

Вертольотів – 155 (+0) одиниць,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць,

Кораблі/катери – 11 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12).

Спеціальна техніка – 38(+0).

Крилаті ракети – 90 (+1).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

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У Генштабі наголосили, що точні дані ще уточнюються.

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