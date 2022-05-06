Майже 25 тисяч. У Генштабі назвали втрати російських окупантів

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад та військову техніку в Україні. Генеральний штаб Збройних Сил України прозвітував про орієнтовні втрати противника з початку широкомасштабної війни 24 лютого до 6 травня.
- Особового складу – близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 1110 (+8) одиниць,
- Бойових броньованих машин – 2686 (+35) одиниць,
- Артилерійських систем – 502 (+3) одиниці,
- РСЗВ – 171 (+2) одиниця,
- Засоби ППО-83 (+0) одиниці,
- Літаків – 199 (+3) одиниць,
- Вертольотів – 155 (+0) одиниць,
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) одиниць,
- Кораблі/катери – 11 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12).
- Спеціальна техніка – 38(+0).
- Крилаті ракети – 90 (+1).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.
У Генштабі наголосили, що точні дані ще уточнюються.
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