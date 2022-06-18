ВСУ "відкрили" для ворога новий смертоносний напрямок – Генштаб

Втрати російських окупантів з початку вторгнення в Україну перевищують 33 тисячі особового складу, майже 1,5 тисячі танків та сотні літаків і гелікоптерів. За останню добу окупанти зазнали великих втрат на Криворізькому напрямку, де раніше не спостерігалася висока активність бойових дій.
Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33350 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1465 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 3573 (+10) од,
- артилерійських систем – 739 (+5) од,
- РСЗВ – 233 (+0) од,
- засоби ППО – 98 (+1) од,
- літаків – 216 (+1) од,
- гелікоптерів – 180 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),
- крилаті ракети – 129 (+0),
- кораблі/катери – 14 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.