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ЗСУ відступили з Попасної на міцніші позиції – Гайдай

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 травня, 11:06
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Місто під постійними обстрілами понад два місяці, скільки йде вторгнення РФ
Сергій Гайдай розповів, що українські військові відійшли із Попасної. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Гайдай розповів, що українські військові відійшли із Попасної. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Місто під постійними обстрілами. Наші захисники зайняли міцніші позиції.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали більше двох місяців, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь", – розповів він.

У Попасній і Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищах та продуктових складах. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти навмисно завдають ударів по продуктових складах, критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.

"У них, очевидно, є якісь коригувальники, через що росіяни б'ють досить прицільно по зернових складах, зерносховищах, лікарнях, штабах гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.

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Українська влада намагається навіть за таких умов завозити гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій, – до Лисичанська та Сєвєродонецька.

"З кожним днем, на жаль, ситуація на фронті дедалі більше унеможливлює доставку гуманітарних вантажів до Попасної та Рубіжного. Там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти та евакуювати людей, бо там розстрілюється все", – зазначив Гайдай.

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