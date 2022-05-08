ВСУ отступили из Попасной на более крепкие позиции – Гайдай

Город под постоянными обстрелами более двух месяцев, сколько идет вторжение РФ

Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные отошли из Попасной. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области. Город под постоянными обстрелами. Наши защитники заняли более крепкие позиции.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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"К сожалению, наши военные действительно немного отошли от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали более двух месяцев, сколько идет вторжение, постоянно обстреливали, там разрушено все. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее", – рассказал он.

В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю

Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежном – еды и воды там осталось на неделю. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты намеренно наносят удары по продуктовым складам, критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.

"У них, очевидно, есть какие-то корректировщики, благодаря чему россияне долбят достаточно прицельно по зерновым складам, по зернохранилищам, по больницам, по штабам гуманитарной помощи, где людям раздают еду и медикаменты... Бьют и по критической инфраструктуре. Перебиты уже магистральные трубы газовые, перебиты электрические подстанции, то есть даже воду нельзя уже качать", – отметил Гайдай.

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Украинские власти пытаются даже в таких условиях завозить гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий – в Лисичанск и Северодонецк.

"С каждым днем, к сожалению, ситуация на фронте все больше делает невозможной доставку гуманитарных грузов в Попасную и Рубежное. Там очень тяжелая ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что там расстреливается все", – отметил Гайдай.

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