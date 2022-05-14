ЗСУ пішли у контрнаступ на Харківщині, окупанти відступають – Синєгубов

Найгарячішою точкою в області залишається Ізюмський напрямок

Олег Синєгубов розповів про перебіг бойових дій у Харківській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області українські війська перейшли в наступ на Ізюмському напрямку, на деяких напрямках окупанти відступають.

Про це розповів керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

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"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, там наші Збройні сили перейшли у контрнаступ. Ворог по деяких напрямках відступає. Це є результат характеру наших Збройних сил", – зазначив він.

Водночас Синєгубов повідомив, що окупанти, відступаючи, продовжують обстрілювати населені пункти.

"Ворог у щойно звільнених населених пунктах ще дістає артилерією, реактивними системами залпового вогню. Мітить безпосередньо в цивільні автомобілі, автобуси, маючи на меті завдати шкоди саме цивільному населенню", – сказав голова Харківської ОДА.

Він уточнив, що від обстрілів страждають Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші. Синєгубов також розповів, що окупанти, відступаючи, замінували дороги, двори, лісосмуги і навіть дитячі садки.

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"Відступаючи, ворог замінував абсолютно все: двори, дитячі садки, дитячі ліжка навіть, лісосмуги, узбіччя доріг. Триває ретельна робота з розмінування. Вона вимагає певного часу. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення", – звернувся він до мешканців Харківської області.

Ситуація у Харкові

Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунувся вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунеться до кордону з Росією.

Збройні сили України відкинули від Харкова російських окупантів. Але при цьому війська РФ намагаються просунутися на Донбас. Вони перенаправляють туди всі свої сили.

Експерти зазначають, що наступ ЗСУ, ймовірно, спрямований на те, щоб витіснити російські війська із зони дії артилерійського вогню Харкова та вийти на кордон Білгородської області РФ.

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Водночас окупанти продовжують обстрілювати ракетами об'єкти критичної інфраструктури Харківської області.