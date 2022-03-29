ЗСУ продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя — Генштаб

Українські військові дають гідну відсіч окупантам

Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Завершилася 33-тя доба війни Росії проти України. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Деталі

Сили оборони зосереджені на:

недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;

створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;

стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Також Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя, а також оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Реклама

Частиною сил продовжується ведення оборонної операції в інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

"Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст", — зазначили в Генштабі.

Мер Балаклії перейшов на бік окупантів

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Він публічно це заявив жителям громади.

"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", — зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За державну зраду Столбовому загрожує 15 років або довічне ув'язнення.