ВСУ продолжают удерживать круговую оборону Мариуполя — Генштаб

Украинские военные дают достойный отпор оккупантам

Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Завершились 33-е сутки войны России против Украины. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

Подробности

Силы обороны сосредоточены на:

недопущении продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково;

занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;

создании условий для улучшения тактического положения в районе города Чугуев;

сдерживании атак противника в районах населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Попасная, не допуская обхода основных сил группировки.

Также Силы обороны продолжают удержания круговой обороны города Мариуполя, а также оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

Группировка, защищающая Киев, с целью улучшения оперативного положения и содержание внешнего рубежа обороны, продолжает боевые действия, удерживает контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Реклама

Частью сил продолжается ведение оборонительной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки на отдельных направлениях.

"Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов", — отметили в Генштабе.

Мэр Балаклеи перешел на сторону оккупантов

Председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. Он публично это заявил жителям общества.

"Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", — отметил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

За государственную измену Столбовому грозит 15 лет или пожизненное заключение.