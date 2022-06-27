ЗСУ рознесли острів Зміїний: що втратили окупанти (відео)

Розвідка ще уточнює втрати, але ще одного зенітно-ракетного комплексу вже немає

Чим ударили по захопленому нашому острові поки невідомо / Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують планомірно знищувати позиції окупаційних російських військ , які повірили, що вони зайняли добрі позиції на українському острові Зміїний. Цієї ночі було завдано понад десять точних поразок по нашій острівній території.

Про це повідомляється на телеграм-каналі ЗСУ.

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Що відомо

Подробиць за результатами ударів поки що небагато.

"Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт про те, що було уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1"", – написали представники ЗСУ.

Також наші захисники продемонстрували відео одного із ударів.

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Прокляте місце