ВСУ разнесли остров Змеиный: чего лишились оккупанты (видео)

Разведка еще уточняет потери, но одного зенитно-ракетного комплекса уже нет

Чем ударили по захваченному нашему острову пока неизвестно / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают планомерно уничтожать позиции оккупационных российских войск, уверовавших, что они заняли хорошие позиции на украинском острове Змеиный. Этой ночью было нанесено более десяти точных поражений по нашей островной территории.

Об этом сообщается на телеграм-канале ВСУ.

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Что известно

Подробностей по результатам ударов пока немного.

"Мы разведаем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что был поражен еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"", – написали представители ВСУ.

Также наши защитники продемонстрировали видео одного из ударов.

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Проклятое место