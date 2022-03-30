Значний "улов": бригада ЗСУ розгромила 14 одиниць техніки ворога за день (фото)

58-ма окрема мотопіхлива бригада імені гетьмана Івана Виговського показала, як "утилізувала" техніку російських військ на одній з ділянок фронту.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.
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"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало – 14 одиниць "бойових колісниць" ворога", – йдеться у повідомленні.
За вчорашній день військові знищили 5 одиниць техніки:
- бронеавтомобіль "Тигр";
- гаубиця 2С19 "Міста-С";
- вантажівка ГАЗ-66;
- БМП;
- кетл КамАЗ.
Ще 9 одиниць бригада пошкодила:
- 2 КамАЗи;
- 2С19 "Мста-С";
- три БТРи;
- одна інженерна машина розгородження.
Раніше ми повідомляли, що за добу ЗСУ знищили чотири російські літаки та один гелікоптер.
Також нагадаємо, під Харковом ЗСУ знищили арктичну групу окупантів.