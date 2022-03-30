Значний "улов": бригада ЗСУ розгромила 14 одиниць техніки ворога за день (фото)

Російські війська в Україні продовжують зазнавати втрат, наша армія "кришить" окупантів на всіх фронтах

Знищена російська техніка. Фото: колаж "Сьогодні"

58-ма окрема мотопіхлива бригада імені гетьмана Івана Виговського показала, як "утилізувала" техніку російських військ на одній з ділянок фронту.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Реклама

"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало – 14 одиниць "бойових колісниць" ворога", – йдеться у повідомленні.

Реклама

За вчорашній день військові знищили 5 одиниць техніки:

Реклама

бронеавтомобіль "Тигр";

гаубиця 2С19 "Міста-С";

вантажівка ГАЗ-66;

БМП;

кетл КамАЗ.

Ще 9 одиниць бригада пошкодила:

2 КамАЗи;

2С19 "Мста-С";

три БТРи;

одна інженерна машина розгородження.

Раніше ми повідомляли, що за добу ЗСУ знищили чотири російські літаки та один гелікоптер.

Також нагадаємо, під Харковом ЗСУ знищили арктичну групу окупантів.