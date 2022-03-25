Під Харковом ЗСУ знищили арктичну групу окупантів. Вижили лише троє

Їм на зміну ніхто йти не хоче – Арестович

Війна в Україні виявилася далеко не показовими навчаннями на камеру / Колаж "Сьогодні"

Під Харковом стався повний розгром батальйонної групи 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, яка у 2014 році брала участь у захопленні Луганського аеропорту. Цього року після зустрічі з українським опором у групі із 648 військових вижили лише троє.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час традиційного брифінгу.

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Що відомо

"Батальйонно-тактична група 200-ї (невдала назва) окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України, зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і двоє з них поранені", – зазначив Арестович.

Це тактичне з'єднання Берегових військ ВМФ Російської Федерації – єдине велике з'єднання механізованих військ, розташоване у Заполяр'ї. Тому його ще називали "арктичним".

За даними журналіста Юрія Бутусова, механізований батальйон однієї з армій ЗСУ у бою під Харковом захопив шість танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

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За словами Арестовича, незважаючи на залякування, на зміну групі ніхто не хоче йти – поповнення збирається дуже погано.

Обстановка

"На 30-й день стан справ нашої оборони та противника несуттєво змінилися. Ведуться окремі тактичні на поліпшення становища сторін. Проте українська сторона переважає у веденні цих дій. Героїчно обороняються Маріуполь, Чернігів та Славутич, де територіальна оборона відбила першу атаку і героїчно тримає оборону", – розповів Арестович.

Окремо він зазначив, що кількість ракетних ударів по території українських міст суттєво зменшилася.

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Фронт