Під Харковом ЗСУ знищили арктичну групу окупантів. Вижили лише троє

Під Харковом стався повний розгром батальйонної групи 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, яка у 2014 році брала участь у захопленні Луганського аеропорту. Цього року після зустрічі з українським опором у групі із 648 військових вижили лише троє.
Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час традиційного брифінгу.
Що відомо
"Батальйонно-тактична група 200-ї (невдала назва) окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України, зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і двоє з них поранені", – зазначив Арестович.
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Це тактичне з'єднання Берегових військ ВМФ Російської Федерації – єдине велике з'єднання механізованих військ, розташоване у Заполяр'ї. Тому його ще називали "арктичним".
За даними журналіста Юрія Бутусова, механізований батальйон однієї з армій ЗСУ у бою під Харковом захопив шість танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
За словами Арестовича, незважаючи на залякування, на зміну групі ніхто не хоче йти – поповнення збирається дуже погано.
Обстановка
"На 30-й день стан справ нашої оборони та противника несуттєво змінилися. Ведуться окремі тактичні на поліпшення становища сторін. Проте українська сторона переважає у веденні цих дій. Героїчно обороняються Маріуполь, Чернігів та Славутич, де територіальна оборона відбила першу атаку і героїчно тримає оборону", – розповів Арестович.
Окремо він зазначив, що кількість ракетних ударів по території українських міст суттєво зменшилася.
Фронт
- Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, на 30-ту добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню, окупантам не вдалося досягти головних цілей – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- У зведенні про втрати окупаційних військ минулої доби, 24 березня, сказано, що російські війська, що вторглися на територію України місяць тому, втратили ще кілька сотень своїх солдатів.
- Маріупольська міська рада повідомила, що внаслідок бомбардування драматичного театру Маріуполя загинуло близько 300 людей.