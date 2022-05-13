ЗСУ знищили 200 літаків і майже 27 тисяч військових РФ – Генштаб

З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 26 900 солдатів, а також 200 літаків і понад 1 200 танків. Минулої доби найбільші втрати військові Російської Федерації понесли на Курахівському напрямі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.05:
- особовий склад – близько 26900 (+250) військових,
- танки ‒ 1205 (+10) од.
- бойові броньовані машини ‒ 2900 (+27) од.,
- артилерійські системи – 542 (+8) од.,
- РСЗВ – 193 (+2) од.,
- засоби ППО – 88 (+1) од.,
- літаки – 200 (+1) од.,
- вертольоти – 162 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7),
- крилаті ракети – 95(+1),
- кораблі/катери – 13 (+0) од.,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2042 (+23) од.,
- спеціальна техніка – 41 (+0).
Ситуація в Україні
- Високопосадовець міністерства оборони США повідомляв, що військова кампанія Росії на сході України просувається повільніше чим це було заплановано Кремлем.
- В оточеному російськими терористами Маріуполь частково з'явилася вода та електроенергія. Система каналізації не запущена. Тому за водою на тротуарах очікується вихід каналізації назовні.
- Російські окупанти двічі вдарили ракетами по населеному пункту на Сумщині.
- Між селами Мотижин та Ясногородка у Київській області. знайшли 37 мирних жителів, яких росіяни розстріляли у березні місяці
- Компанія космічних технологій Maxar Technologies продемонструвала на новому супутниковому знімку ракетний удар біля острова Зміїний на півдні України.
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