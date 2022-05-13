ВСУ уничтожили 200 самолетов и почти 27 тысяч военных РФ – Генштаб

С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 26 900 солдат, а также 200 самолетов и более 1200 танков. За прошлые сутки наибольшие потери военные Российской Федерации понесли на Кураховском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05:
- личный состав – около 26 900 (+250) военных,
- танки ‒ 1205 (+10) ед.,
- боевые бронированные машины ‒ 2900 (+27) ед.,
- артиллерийские системы – 542 (+8) ед.,
- РСЗО – 193 (+2) ед.,
- средства ПВО – 88 (+1) ед.,
- самолеты – 200 (+1) ед.,
- вертолеты – 162 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
- крылатые ракеты – 95 (+1),
- корабли / катера – 13 (+0) ед.,
- автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23) ед.,
- специальная техника – 41 (+0).
Ситуация в Украине
- Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сообщал, что военная кампания России на востоке Украины продвигается медленнее, чем это было запланировано Кремлем.
- В окруженном российскими террористами Мариуполе частично появилась вода и электроэнергия. Система канализации так и не запущена. Поэтому вслед за водой на тротуарах ожидается выход канализации наружу.
- Российские оккупанты дважды ударили ракетами по населенному пункту в Сумской области.
- Между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области нашли 37 мирных жителей, которых россияне расстреляли в марте месяце.
- Компания космических технологий Maxar Technologies продемонстрировала на новом спутниковом снимке ракетный удар возле острова Змеиный на юге Украины.
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