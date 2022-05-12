ЗСУ знищили 23-х окупантів і підбили два танки на Миколаївщині та Херсонщині

На Миколаївщині та Херсонщині російські окупанти продовжують ведення бойових дій, але українські підрозділи не дозволяють їм ні атакувати, ні просунутись.
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
Яка ситуація
"Ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено два танки та два БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині. По Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, корабельне угруповання окупантів має перемінний склад, але в постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.
Нагадаємо, українські військові продовжують стримувати російського агресора і на сході України. За день, 11 травня, окупанти здійснили п'ять атак.
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