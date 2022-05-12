ЗСУ знищили 23-х окупантів і підбили два танки на Миколаївщині та Херсонщині

Українські військові стримують ворога

Українські військові знищили 23 окупанти, два танки та два БМП. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині та Херсонщині російські окупанти продовжують ведення бойових дій, але українські підрозділи не дозволяють їм ні атакувати, ні просунутись.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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Яка ситуація

"Ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено два танки та два БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині. По Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, корабельне угруповання окупантів має перемінний склад, але в постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.

Нагадаємо, українські військові продовжують стримувати російського агресора і на сході України. За день, 11 травня, окупанти здійснили п'ять атак.

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