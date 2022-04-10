ЗСУ знищили 26 окупантів та два гелікоптери на Сході

Протягом дня російські окупанти обстрілювали територію України ракетами та авіацією. Крім того, загарбники застосовували важку артилерію. ЗСУ дали гідну відсіч ворогу.
Про це повідомляє Міноборони України в Telegram.
Деталі
Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Вогнем у відповідь українські захисники ліквідували:
Далі по темі
- особовий склад окупанті – 26;
- БМП/БТР – 1;
- АТ – 2;
- гелікоптерів – 2;
- БПЛА – 1.
Під Миколаєвом ЗСУ збили російський бомбардувальник
Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.
Окупанти намагаються поліпшити своє становище на Миколаївському напрямку, але українські війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи з займаних позицій та знищуючи його ресурси.
Армія РФ тільки за цю ніч втратила 70 людей і 7 одиниць техніки.