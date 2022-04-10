ЗСУ знищили велику колону техніки та живої сили, яка прямувала до Ізюма – Синєгубов

Українські військові знову завдали удару російським окупантам

ЗСУ завершили зачистку території. / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч проти 10 квітня Збройні сили України знищили велику колону ворожої техніки та живої сили, яка прямувала в бік Ізюма.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Реклама

Яка ситуація

За словами Синєгубова, у Вільхівці ЗСУ повністю завершили зачистку території. Так, бійці 92-ї окремої механізованої бригади виявили яму з трупами російських солдатів.

"Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Дякую місцевій владі й особисто міському голові", – зазначив він.

Крім цього, Синєгубов повідомив, що посилюється доставка гуманітарної допомоги до територіальних громад:

"У Харкові як і раніше працюють також пункти видачі. Обласний логістичний штаб продовжує отримувати найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни тощо. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА".

Реклама

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські військові проводять перегрупування своїх підрозділів, щоб відновити спроби наступу на Харків

Читайте також: