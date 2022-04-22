ЗСУ знищили два російські вертольоти Мі-8 (відео)

Розгром влаштували морські піхотинці разом з десантниками

Українські захисники знищили російські гелікоптери. Фото: колаж "Сьогодні"

Морські піхотинці разом з десантниками знищили два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Деталі

21 квітня, в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger".

На відео позначено червоною стрілкою місце падіння гвинтокрила окупантів.

Згодом, інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілівший екіпаж, – був успішно знищений військовослужбовцями одного з підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України.

Реклама

ЗСУ знищили літак, безпілотник і три вертольоти окупантів

Повітряні сили ЗСУ 17 квітня знищили літак окупантів, три вертольоти та безпілотник. Крім того, українські захисники завдавали нищівних ударів по позиціях військ РФ. Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

На сході та півдні України ворог зміг істотно наростити свої засоби протиповітряної оборони. Там окупанти продовжують бомбити, обстрілювати з ракет і артилерії мирні міста нашої країни.

Реклама

"Воїни Збройних сил України і там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі", — йдеться в повідомленні.

За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п'ять повітряних цілей. Серед них:

1 літак (винищувач типу "Су");

3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ.

Раніше ми писали: