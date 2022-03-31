ЗСУ вибили окупантів із Вишгорода і готуються розблокувати трасу Київ-Житомир

Українські захисники продовжують наступати на позиції російських окупаційних військ та мають успіх у багатьох напрямках

Українська армія проводить успішні контрнаступи. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України звільнили Вишгород від окупантів у рамках контрнаступу, що розвивається в Київській області.

Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу.

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"Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже добрі новини", – пообіцяв він.

Водночас, Грузевич зазначив, що ще не час святкувати. Ворог має достатні сили в Київській області, щоб спробувати завдати удару. Насамперед йдеться про ракетні удари, інтенсивність яких наростає з кожним днем, незважаючи на те, що українська ППО нейтралізує більшість ракет противника, а ворожа авіація побоюється заходити до зони поразки Повітряних сил ППО. Генерал запевнив, що окупантам не вдасться проникнути до столиці, принаймні живими.

Крім того, рух трасою Київ-Житомир, який був заблокований через російську окупацію деяких населених пунктів, може бути відновлено вже найближчим часом.

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Про це під час телемарафону повідомив голова Київської обласної воєнної адміністрації Олександр Павлюк.

"Ми проводимо успішні контрнаступальні дії, дуже багато населених пунктів звільнено. Але говорити про це можна буде лише тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, що не будуть хоча б вести вогонь мінометні підрозділи. І тоді проведемо всі процедури з зачистки та розмінування, і люди зможуть зайти до своїх населених пунктів", – сказав він.

За словами Павлюка, зараз спостерігається велике перегрупування російських військ у Київській області. Великі колони йдуть у бік Росії. Однак залишається ще "досить потужне угруповання, яке стримує наші війська".

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ звільнили від окупантів два села біля Чернігова.

Також нагадаємо, ЗСУ відбили від окупантів п'ять населених пунктів у Запорізькій області.