ВСУ выбили оккупантов из Вышгорода и готовятся разблокировать трассу Киев-Житомир

Украинские защитники продолжают наступать на позиции российских оккупационных войск и имеют успех на многих направлениях

Украинская армия проводит успешные контрнаступления. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины освободили Вышгород от оккупантов в рамках развивающегося контрнаступления в Киевской области.

Об этом сообщил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга.

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"Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень хорошие новости", – пообещал он.

В то же время Грузевич отметил, что еще не время праздновать. Враг имеет достаточные силы в Киевской области, чтобы попытаться нанести удар. В первую очередь речь идет о ракетных ударах, интенсивность которых нарастает с каждым днем, несмотря на то, что украинская ПВО нейтрализует большинство ракет противника, а вражеская авиация опасается заходить в зону поражения Воздушных сил ПВО. Генерал заверил, что оккупантам не удастся проникнуть в столицу, по крайней мере, живыми.

Кроме того, движение по трассе Киев-Житомир, которое было заблокировано из-за российской оккупации некоторых населенных пунктов, может быть возобновлено уже в ближайшее время.

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Об этом во время телемарафона сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Мы проводим успешные контрнаступательные действия, очень много населенных пунктов освобождены. Но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что не будут хотя бы вести огонь минометные подразделения. И тогда проведем все процедуры по зачистке и разминированию, и люди смогут зайти в свои населенные пункты", – сказал он.

По словам Павлюка, сейчас наблюдается большая перегруппировка российских войск в Киевской области. Огромные колонны уходят в сторону России. Однако остается еще "достаточно мощная группировка, сдерживающая наши войска".

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Ранее мы сообщали, что ВСУ освободили от оккупантов два села возле Чернигова.

Также напомним, ВСУ отбили от оккупантов пять населенных пунктов в Запорожской области.