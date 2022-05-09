Другий наступ окупантів, включаючи на Київ, можливий – Арестович

Позаштатний радник керівника ОП заявив, що у РФ йде прихована часткова мобілізація

Олексій Арестович зазначив, що за пакет військової допомоги для України голосуватимуть наприкінці травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Позаштатний радник керівника офісу президента Олексій Арестович не виключив повторного наступу російських окупантів на Київ та інші міста України.

Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Вже не тижні"

За його словами, все залежить від надання західними партнерами озброєння Україні:

"Пакет військової допомоги голосується наприкінці травня. Поки його проголосували, поки приїде озброєння. До моїх ранніх прогнозів потрібно – коли ще не було зрозуміло, коли голосуватимуть – ще місяць додавати. Це дуже довга історія".

Олексій Арестович зазначив, що за цей час, швидше за все, Росія встигне мобілізуватися, бо прихована часткова мобілізація вже триває.

"Тому цілком можливий другий наступ, включаючи наступ на Київ, Чернігів, Суми, Харків тощо. Все можливо такими темпами. Поки що санкції подіють, поки приїде зброя… Це місяці – навіть уже не тижні".

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Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що РФ не вдарить по Україні ядерною зброєю.

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