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Другий півфінал Євробачення, засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні та інші важливі події 12 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 травня, 06:00
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У Турині відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення, а Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
Важливі події 12 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 12 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 12 травня, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення, який цього року приймає місто Турин (Італія). Свої країни представлять 18 учасників. Крім цього, сьогодні відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні.

У Турині відбудеться другий півфінал Євробачення

12 травня у місті Турин (Італія) відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення. На сцену вийдуть 18 конкурсантів.

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У другому півфіналі свою пісню представлять такі країни та учасники:

  1. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;
  2. Ізраїль: Michael Ben David — I.M;
  3. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
  5. Грузія: Circus Mircus — Lock Me In;
  6. Мальта: Емма Мускат — I Am What I Am;
  7. Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper;
  8. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;
  9. Кіпр: Andromache — Ela;
  10. Ірландія: Brooke — That’s Rich;
  11. Північна Македонія: Andrea — Circles;
  12. Естонія: Stefan — Hope;
  13. Румунія: WRS — Llámame;
  14. Польща: Ochman — River;
  15. Чорногорія: Vladana — Breathe;
  16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;
  17. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
  18. Чехія: We Are Domi — Lights Off.

Зазначимо, що початок конкурсу — о 22:00 за київським часом. Сьогодні, як і під час першого півфіналу, оберуть 10 конкурсантів, які представлятимуть свої країни вже у фіналі, який відбудеться 14 травня.

Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання з питань гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики. Очікується, що гуманітарне Управління ООН і офіційні особи ЮНІСЕФ виступлять перед радою.

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"Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків

"Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 днів.

Рейси:

  • № 7/8 Київ – Чернівці;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро – Львів;
  • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
  • № 91/92 Львів – Київ;
  • № 97/98 Ковель – Київ;
  • № 749/750 Київ – Івано-Франківськ;
  • № 779/780 Суми – Київ;
  • № 139/140 Київ – Кам’янець Подільський;
  • № 145/146 Львів – Ужгород;
  • № 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • № 757/758 Київ – Могилів-Подільський;
  • № 789/790 Кропивницький – Київ;
  • № 791/792 Кременчук – Київ.

Квитки можна придбати на сайті перевізника.

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У Женеві відбудеться акція з вимогою врятувати захисників Маріуполя

Мітинг з вимогою врятувати захисників Маріуполя відбудеться під офісом ООН у Женеві.

"У четвер, 12 травня, з 9:30 до 14:30 відбудеться мітинг під стінами офісу ООН у Женеві з вимогою врятувати захисників Маріуполя, заблокованих російськими військами на території заводу "Азовсталь", — йдеться у повідомленні українського товариства Центральної та Східної Швейцарії.

В акції візьмуть участь рідні захисників Маріуполя та евакуйовані з міста цивільні громадяни України. Учасники мітингу закличуть ООН негайно вжити всіх необхідних заходів для організації безпечної евакуації поранених воїнів та увесь військовий гарнізон з "Азовсталі", адже часу для порятунку людей критично мало.

Також серед вимог — забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі, організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною, організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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