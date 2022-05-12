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Второй полуфинал Евровидения, заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине и другие важные события 12 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 06:00
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В Турине состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение, а Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине
Важные события 12 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 12 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 12 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение, который в этом году принимает город Турин (Италия). Свои страны представят 18 участников. Кроме этого, сегодня состоится заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.

В Турине состоится второй полуфинал Евровидения

12 мая в городе Турин (Италия) состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение. На сцену выйдут 18 конкурсантов.

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Во втором полуфинале свою песню представят следующие страны и участники:

  1. Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
  2. Израиль: Michael Ben David — I.M;
  3. Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
  5. Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
  6. Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am;
  7. Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper;
  8. Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;
  9. Кипр: Andromache — Ela;
  10. Ирландия: Brooke — That's Rich;
  11. Северная Македония: Andrea — Сircles;
  12. Эстония: Stefan — Hope;
  13. Румыния: WRS — Llámame;
  14. Польша: Ochman — River;
  15. Черногория: Vladana — Breathe;
  16. Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;
  17. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
  18. Чехия: We Are Domi — Lights Off.

Отметим, что начало конкурса — в 22:00 по киевскому времени. Сегодня, как и во время первого полуфинала, выберут 10 конкурсантов, которые будут представлять свои страны в финале, который состоится 14 мая.

Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики. Ожидается, что гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ выступят перед советом.

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  • № 779/780 Сумы – Киев;
  • № 139/140 Киев – Каменец Подольский;
  • № 145/146 Львов – Ужгород;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • № 757/758 Киев – Могилев-Подольский;
  • № 789/790 Кропивницкий – Киев;
  • № 791/792 Кременчуг – Киев.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

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В Женеве состоится акция с требованием спасти защитников Мариуполя

Митинг с требованием спасти защитников Мариуполя состоится под офисом ООН в Женеве.

"В четверг, 12 мая, с 9:30 до 14:30 состоится митинг у стен офиса ООН в Женеве с требованием спасти защитников Мариуполя, заблокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь", — говорится в сообщении украинского общества Центральной и Восточной Швейцарии.

В акции примут участие родные защитников Мариуполя и эвакуированные из города гражданские граждане Украины. Участники митинга призовут ООН немедленно принять все необходимые меры для организации безопасной эвакуации раненых воинов и весь военный гарнизон с "Азовстали", ведь времени для спасения людей критически мало.

Также среди требований — обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе, организовать немедленный контроль за соблюдением режима прекращения огня третьей стороной, организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника.

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