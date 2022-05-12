Второй полуфинал Евровидения, заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине и другие важные события 12 мая

В Турине состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение, а Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Важные события 12 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 12 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение, который в этом году принимает город Турин (Италия). Свои страны представят 18 участников. Кроме этого, сегодня состоится заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.

В Турине состоится второй полуфинал Евровидения

12 мая в городе Турин (Италия) состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение. На сцену выйдут 18 конкурсантов.

Реклама

Во втором полуфинале свою песню представят следующие страны и участники:

Финляндия: The Rasmus — Jezebel; Израиль: Michael Ben David — I.M; Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano; Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black; Грузия: Circus Mircus — Lock Me In; Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am; Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper; Австралия: Sheldon Riley — Not The Same; Кипр: Andromache — Ela; Ирландия: Brooke — That's Rich; Северная Македония: Andrea — Сircles; Эстония: Stefan — Hope; Румыния: WRS — Llámame; Польша: Ochman — River; Черногория: Vladana — Breathe; Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You; Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer; Чехия: We Are Domi — Lights Off.

Отметим, что начало конкурса — в 22:00 по киевскому времени. Сегодня, как и во время первого полуфинала, выберут 10 конкурсантов, которые будут представлять свои страны в финале, который состоится 14 мая.

Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики. Ожидается, что гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ выступят перед советом.

Реклама

"Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов

"Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов на поезда на 20 дней.

Рейсы:

№ 7/8 Киев – Черновцы;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 41/42 Днепр – Львов;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 91/92 Львов – Киев;

№ 97/98 Ковель – Киев;

№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№ 779/780 Сумы – Киев;

№ 139/140 Киев – Каменец Подольский;

№ 145/146 Львов – Ужгород;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№ 757/758 Киев – Могилев-Подольский;

№ 789/790 Кропивницкий – Киев;

№ 791/792 Кременчуг – Киев.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

Реклама

В Женеве состоится акция с требованием спасти защитников Мариуполя

Митинг с требованием спасти защитников Мариуполя состоится под офисом ООН в Женеве.

"В четверг, 12 мая, с 9:30 до 14:30 состоится митинг у стен офиса ООН в Женеве с требованием спасти защитников Мариуполя, заблокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь", — говорится в сообщении украинского общества Центральной и Восточной Швейцарии.

В акции примут участие родные защитников Мариуполя и эвакуированные из города гражданские граждане Украины. Участники митинга призовут ООН немедленно принять все необходимые меры для организации безопасной эвакуации раненых воинов и весь военный гарнизон с "Азовстали", ведь времени для спасения людей критически мало.

Также среди требований — обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе, организовать немедленный контроль за соблюдением режима прекращения огня третьей стороной, организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника.