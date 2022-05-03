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Виступ Джонсона перед Верховною Радою, продаж військових облігацій та інші важливі події 3 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 травня, 06:00
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Прем'єр-міністр Великої Британії виступить перед Верховною Радою України, а Мінфін запропонує інвесторам військові облігації у гривнях та доларах
Важливі події 3 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 3 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок, 3 травня, звернеться до Верховної Ради України. Політик готується висловити слова підтримки на тлі наступу російських окупантів на півдні та сході України. Крім того, сьогодні Міністерство фінансів запропонує інвесторам військові облігації у гривнях та доларах.

Джонсон звернеться до Верховної Ради

У вівторок, 3 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернеться до Верховної Ради України, щоб висловити слова підтримки на тлі наступу російських окупантів на півдні та сході України. Він стане першим світовим лідером, який виступив перед парламентом нашої країни від початку повномасштабної війни. Виступ відбудеться в онлайн-форматі.

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Прем'єр-міністр Великої Британії вітатиме опір України тиранії як зразок для всього світу. Він нагадає про рішучість Великої Британії під час Другої світової війни та скаже: "Ми пам'ятаємо наш час найбільшої небезпеки як нашу зоряну мить". Також говоритиме, що хоробрість, яку виявили українські захисники у боротьбі проти російських загарбників, означає, що ця війна також прославиться як "зоряна мить" України.

Він скаже українському парламенту: "Коли моя країна зіткнулася з загрозою вторгнення під час Другої світової війни, наш парламент – як і ваш – продовжував збиратися протягом усього конфлікту, а британський народ виявляв таку єдність і рішучість, що ми пам'ятаємо наш період найбільшої небезпеки, як нашу зоряна мить".

"Це зоряна мить України, епічна глава у вашій національній історії, яку пам'ятатимуть і розповідатимуть майбутні покоління. Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого не означає проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним", – скаже Джонсон під час виступу.

Мінфін запропонує інвесторам військові облігації у гривнях та доларах

Міністерство фінансів Україні 3 травня проведе чергові аукціони з продажу військових ОВДП (держоблігації).

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Інвесторам пропонуватимуть випуски цінних паперів у гривнях – терміном обігу 84 дні, 182 дні та 413 днів. Облігації у доларах мають терміни обігу 386 днів.

В Україні продовжиться евакуація населення

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Сьогодні, 3 травня, вирушить лише один:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

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Крім того, на сьогодні запланована евакуація маріупольців. Евакуаційна колона забиратиме людей із Луначарського кільця поблизу Бердянська о 07:00.

"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра (3 травня.— Ред.) погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00", – йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

У Бучі робитимуть безоплатний ДНК-тест для родичів загиблих від окупантів

У вівторок, 3 травня, мешканці Бучі та Бучанського району Київської області зможуть безоплатно здати ДНК-аналіз для ідентифікації загиблих родичів.

Згідно з повідомленням місцевої влади, здати зразок ДНК можна буде з 09:00 до 14:00 поряд з Інформаційним центром ритуальної служби Бучі, розташованим за адресою вул. Польова, 19. Щоб отримати запрошення на тест на зручний для експертів час, необхідно заповнити електронну анкету. Також потрібно взяти із собою паспорт у пункт здавання аналізів.

Також у міськраді додали, що судово-медичні експерти вже відібрали зразки ДНК усіх загиблих, знайдених на території Бучанського району Київської області з 24 лютого до 28 квітня.

"Отже, ідентифікувати родича можна, зіставивши ці зразки ДНК із даними ДНК рідних батьків або дітей. Це допоможе слідчим ідентифікувати тіла, які наразі перебувають у базі непізнаних, а рідним знайти та поховати своїх родичів", — йдеться у повідомленні.

У разі виникнення питань щодо здавання ДНК-тесту місцева влада радить звертатися на гарячу лінію ритуальної служби Бучанської міськради за телефоном +380683282892.

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