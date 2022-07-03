Вибухи в Бєлгороді: що відбувається в російських містах

По Бєлгороду, обласному центру Росії, всього за 25 км від українського кордону, близько 3 години ночі 3 липня було завдано ракетних ударів. Про це повідомив телеграм-канал "Україна 24". За інформацією місцевого керівництва, в результаті удару 3 особи загинуло, ще 4 поранені, зокрема десятирічна дитина. Російська влада звинувачує в ударах Збройні сили України. Однак з високим ступенем ймовірності Росія сама завдала ударів по Бєлгороду.
12:19 – жителі Бєлгорода закликають до відставки Шойгу
Багато жителів Бєлгорода почали писати в чатах, що чули гучні вибухи у різних районах. У росіян почалася паніка:
- "Знову вибухи"
- "У людей паніка"
- "П'ять разів, аж попрокидалися всіма сусідами і вискочили на балкон"
Дехто запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу піти у відставку. Про це повідомляється в матеріалі Segodnya.ua.
11:01 – по Бєлгороду вдарили з Росії
Журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський стверджує, що удари по Бєлгороду здійснено Росією. Про це йдеться у матеріалі Бєлгород – новий Воронеж. РФ сама завдала удару по місту", опублікованому Segodnya.ua.
Одночасно соцмережі публікують фото фрагментів ракети, що спричинила руйнування у місті. Це ракета ЗРК "Панцир", якої не має Україна. Натомість вона стоїть на озброєнні армії РФ.
10:37 – Геращенко нагадав про провокацію Путіна 1999 року
"Путін вирішив згадати старовину і дав наказ завдати удару по житломасиву в Бєлгороді, так само, як 20 років тому ним були віддані накази ФСБ підірвати житлові будинки у Москві і Волгодонську, щоб використовувати це як привід для реваншу в Чеченських війнах", – пише Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.
Геращенко згадує події 1999 року, що передували масованому наступу Росії на Чечню, яка боролася в той період за незалежність. Протягом короткого часу було підірвано:
- багатоповерхові будинки у Москві на вулиці Гур'янова (загинуло 100 осіб),
- на Каширському шосе (загинули 124 особи),
- у Волгодонську (загинуло 18 осіб).
09:20 – троє загиблих, четверо у тяжкому стані
Ракетний удар припав по вулиці Попова неподалік центру міста. Забудова у місці удару переважно приватна. Про це повідомляють місцеві паблики:
"У місті прозвучала серія вибухів . За попередньою інформацією, збити вийшло не все. Станом на сьогодні, троє загиблих та четверо у важкому стані. Постраждали дуже багато житлових будинків. У деяких рятувальники досі розбирають завали, щоб урятувати потерпілих", – пише канал Мій Бєлгород.
Також повідомляється про те, що на місці ударів працюють слідчі та рятувальники. На фотографіях, які поширилися в соцмережах, – автомобілі швидкої та, ймовірно, морга.