Янукович дедалі ближче до тюремного терміну за держзраду

Все готове для початку судового засідання

Новий термін Янукович отримає заочно / Колаж "Сьогодні"

Найближчим часом може розпочатися судове засідання за фактом захоплення колишнім президентом України Віктором Януковичем державної влади. Завершено досудове розслідування та адвокатам обвинуваченого запропоновано ознайомитись із матеріалами справи.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора України .

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Що відомо

Генпрокуратура України повідомляє, що завершено досудове розслідування щодо обставин захоплення колишнім президентом України державної влади та пособництва у цьому ексзаступника Міністра юстиції України.

"Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року колишній президент України за пособництва заступника Міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які відносились до компетенції законодавчої і виконавчої влади", – йдеться у повідомленні.

Генпрокуратура повідомляє, що стороні захисту Януковича надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Потім обвинувальний акт буде направлено до суду для вирішення питання можливості розгляду справи за відсутності обвинувачених, один з яких точно перебуває в Росії.

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