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Янукович все ближе к тюремному сроку за госизмену

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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24 июня, 19:31
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Новый срок Янукович получит заочно / Коллаж "Сегодня"
Новый срок Янукович получит заочно / Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время может начаться судебное заседание по факту захвата бывшим президентом Украины Виктором Януковичем государственной власти. Завершено досудебное расследование и адвокатам обвиняемого предложено ознакомиться с материалами дела.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

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Что известно

Генпрокуратура Украины сообщает, что завершено досудебное расследование по обстоятельствам захвата бывшим президентом Украины государственной власти и пособничества в этом экс-заместителя Министра юстиции Украины.

"Следствием установлено, что в сентябре-октябре 2010 года бывший президент Украины при пособничестве заместителя Министра юстиции Украины и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, относящихся к компетенции законодательной и исполнительной власти", – говорится в сообщении.

Генпрокуратура сообщает, что стороне защиты Януковича предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Затем обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых, один из которых точно находится в России.

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Сроком больше, сроком меньше...

  • Виктор Янукович оброс множеством криминальных дел, которые возвращают его из разряда политика-неудачника в разряд рецидивиста.
  • Например, против него расследуется дело по факту подстрекательства военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.
  • Еще он должен ответить за подписание так называемых Харьковских соглашений 2010 года с Российской Федерацией. Печерский районный суд Киева 23 мая 2022 года разрешил взять под стражу экс-президента Виктора Януковича в рамках этого дела.
  • Вообще сейчас Янукович уже должен отбывать тюремный срок за госизмену. 24 января 2019 года суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы за сдачу Крыма России.

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