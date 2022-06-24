Янукович все ближе к тюремному сроку за госизмену

Все готово для начала судебного заседания

Новый срок Янукович получит заочно / Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время может начаться судебное заседание по факту захвата бывшим президентом Украины Виктором Януковичем государственной власти. Завершено досудебное расследование и адвокатам обвиняемого предложено ознакомиться с материалами дела.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

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Что известно

Генпрокуратура Украины сообщает, что завершено досудебное расследование по обстоятельствам захвата бывшим президентом Украины государственной власти и пособничества в этом экс-заместителя Министра юстиции Украины.

"Следствием установлено, что в сентябре-октябре 2010 года бывший президент Украины при пособничестве заместителя Министра юстиции Украины и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, относящихся к компетенции законодательной и исполнительной власти", – говорится в сообщении.

Генпрокуратура сообщает, что стороне защиты Януковича предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Затем обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых, один из которых точно находится в России.

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