За місяць війни в Україні загинули 12 журналістів

Серед них громадяни США, ОАЕ та Великої Британії

Журналісти з усього світу стають жертвами путінської війни / Колаж "Сьогодні"

Генпрокуратура України повідомила, скільком представникам ЗМІ коштувала життя їхня робота в нашій країні під час вторгнення сюди терористичних військ Російської Федерації. На жаль, бажання донести до світу правду коштувало життя 12 іноземним журналістам.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

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Сумна статистика

На війні загинули вже 12 журналістів, ще 10 представників ЗМІ зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами, скоєно злочини щонайменше щодо 56 представників ЗМІ.

15 із них громадяни інших держав:

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4 – представники Великої Британії,

2 – Чехії,

2 – Данії,

2 – ОАЕ,

1 – Швейцарії,

2 – громадян США,

1 – громадянка Росії

1 – громадянин Ірландії.

"Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World. Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який в своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині висвітлює наджорстоку у рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни. Також правоохоронцями зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній", – написала генпрокурор.

Доля журналістів