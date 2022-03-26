За месяц войны в Украине погибли 12 журналистов

Среди них граждане США, ОАЭ и Великобритании

Журналисты со всего мира становятся жертвами путинской войны / Коллаж "Сегодня"

Генпрокуратура Украины сообщила, скольким представителям СМИ стоила жизни их работа в нашей стране во время вторжения сюда террористических войск Российской Федерации. К сожалению, желание донести миру правду стоило жизни 12 иностранным журналистам.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

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Печальная статистика

На войне погибли уже 12 журналистов, еще 10 представителей СМИ получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженными силами РФ и другими оккупационными войсками, совершены преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ.

15 из них граждане других государств:

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4 – представители Великобритании,

2 – Чехии,

2 – Дании,

2 – ОАЭ,

1 – Швейцарии,

2 – граждан США,

1 – гражданка России

1 – гражданин Ирландии.

"Только вчера во время съемок эвакуации из разбомбленного и истощенного Чернигова попали под обстрел автомобиль съемочных групп телеканала 1+1 и турецкого TRT World. Осколочное ранение получил корреспондент Андрей Цаплиенко, который в своей профессиональной жизни побывал не на одной войне, а ныне освещает сверхжестокую в родной стране. По факту этой атаки начато расследование нарушения захватчиками из РФ законов и обычаев войны. Также правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний", – написала генпрокурор.

Судьба журналистов