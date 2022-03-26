За месяц войны в Украине погибли 12 журналистов

Генпрокуратура Украины сообщила, скольким представителям СМИ стоила жизни их работа в нашей стране во время вторжения сюда террористических войск Российской Федерации. К сожалению, желание донести миру правду стоило жизни 12 иностранным журналистам.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
Печальная статистика
На войне погибли уже 12 журналистов, еще 10 представителей СМИ получили ранения разной степени тяжести.
Далее по теме
По состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженными силами РФ и другими оккупационными войсками, совершены преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ.
15 из них граждане других государств:
- 4 – представители Великобритании,
- 2 – Чехии,
- 2 – Дании,
- 2 – ОАЭ,
- 1 – Швейцарии,
- 2 – граждан США,
- 1 – гражданка России
- 1 – гражданин Ирландии.
"Только вчера во время съемок эвакуации из разбомбленного и истощенного Чернигова попали под обстрел автомобиль съемочных групп телеканала 1+1 и турецкого TRT World. Осколочное ранение получил корреспондент Андрей Цаплиенко, который в своей профессиональной жизни побывал не на одной войне, а ныне освещает сверхжестокую в родной стране. По факту этой атаки начато расследование нарушения захватчиками из РФ законов и обычаев войны. Также правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний", – написала генпрокурор.
Судьба журналистов
- 23 марта в Киеве во время обстрела погибла журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина.
- 22 марта стало известно о пропаже известного фотожурналиста Максима Левина. Он исчез на линии фронта под Киевом.
- 15 марта российские оккупанты убили оператора телеканала FoxNews Пьера Закревского и украинскую журналистку Александру Куршинову.
- Чуть ранее в Ирпене солдаты России расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа The New York Times. Еще один журналист был ранен. Вместе они снимали эвакуацию мирных граждан из города, который заняли кадыровцы.