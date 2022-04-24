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За минулу добу окупанти зруйнували 25 будинків у Донецькій та Луганській областях: є жертви

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 13:07
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Російські військові нищать соціальну інфраструктуру
Підрозділи ДСНС здійснили 44 виїзди для надання допомоги населенню.
Підрозділи ДСНС здійснили 44 виїзди для надання допомоги населенню. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 23 квітня, авіаційні удари та артилерійські обстріли російських окупантів спричинили руйнування і пошкодження близько 25-и багатоповерхових і приватних житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба ООС.

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Що відбулося

Житлові будинки були зруйновані та пошкоджені в Лимані, Авдіївці, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Новодружеську, Великій Новосілці, Привіллі (Черкаська ОТГ), Дронівці (Бахмутський район). Як зазначається, ворог нищить соціальну інфраструктуру – в результаті обстрілів зруйновані споруди агрофірми, пошкоджена котельня. Є жертви серед мирного населення.

Також ворожих обстрілів зазнали населені пункти Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Велика Новосілка, Первомайське, Олександрівка, Ямпіль, Новоселівка-3, Тоненьке, Дронівка, Іллінка, Привілля, Дмитроколине, Зарічне (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Новодружеськ (Луганська обл.).

"Унаслідок обстрілів поранено двох людей у Лимані, п’ятьох – в Авдіївці. Під час обстрілу смт Велика Новосілка Волноваського району одна особа зазнала мінно-вибухової травми та осколкового поранення, ще один чоловік доставлений до лікарні в тяжкому стані, з травматичною ампутацією обох ніг", – вказали в пресслужбі ООС.

Крім цього, минулої доби підрозділи ДСНС, які входять до угруповання Об’єднаних сил, здійснили 44 виїзди для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків бойових дій. Вони загасили 15 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів. Врятовано шестеро людей.

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Водночас піротехнічні розрахунки ДСНС виявили 27 кумулятивних осколкових бойових елементів та інших вибухонебезпечних предметів у Покровську і Покровському районі Донеччини та Лисичанську на Луганщині. Наразі обстежується територія кар’єру біля села Рай-Олександрівка Миколаївської ТГ (Краматорський район).

"Рятувальники надали допомогу населенню в 13 локаціях. Здійснювали підвезення гуманітарних вантажів, технічної та питної води. Протягом доби проведена евакуація 252-х осіб (36 дітей) із Лиману, Великої Новосілки, Покровська, Новогродівки, Лисичанська, Попасної", – йдеться в повідомленні.

Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
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Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російські окупанти вранці на Великдень обстріляли Очеретинську громаду Донецької області. Внаслідок цього загинули двоє дітей.

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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