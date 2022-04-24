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За минувшие сутки оккупанты разрушили 25 домов в Донецкой и Луганской областях: есть жертвы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 13:07
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Российские военные уничтожают социальную инфраструктуру
Подразделения ГСЧС совершили 44 выезда для оказания помощи населению.
Подразделения ГСЧС совершили 44 выезда для оказания помощи населению. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 23 апреля, авиационные удары и артиллерийские обстрелы российских оккупантов повлекли за собой разрушение и повреждение около 25-и многоэтажных и частных жилых домов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

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Что произошло

Жилые дома были разрушены и повреждены в Лимане, Авдеевке, Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Великой Новоселке, Привилле (Черкасская ОТГ), Дроновке (Бахмутский район). Как отмечается, враг уничтожает социальную инфраструктуру – в результате обстрелов разрушены сооружения агрофирмы, повреждена котельная. Есть жертвы среди мирного населения.

Также вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Большая Новоселка, Первомайское, Александровка, Ямполь, Новоселовка-3, Тоненькое, Дроновка, Ильинка, Привилье, Дмитроколино, Заречное (Донецкая обл.), Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Новодружеск (Луганская обл.).

"В результате обстрелов ранены два человека в Лимане, пять – в Авдеевке. Во время обстрела пгт Большая Новоселка Волновахского района один человек получил минно-взрывную травму и осколочное ранение, еще один мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии, с травматической ампутацией обеих ног", – указали в пресс-службе ООС.

Кроме этого, за прошедшие сутки подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, совершили 44 выезда для оказания помощи населению и ликвидации последствий боевых действий. Они потушили 15 пожаров, возникших в результате обстрелов. Спасены шесть человек.

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В то же время пиротехнические расчеты ГСЧС обнаружили 27 кумулятивных осколочных боевых элементов и других взрывоопасных предметов в Покровске и Покровском районе Донецкой области и Лисичанске в Луганской области. В настоящее время обследуется территория карьера возле села Рай-Александровка Николаевской ТГ (Краматорский район).

"Спасатели оказали помощь населению в 13 локациях. Осуществляли подвоз гуманитарных грузов, технической и питьевой воды. В течение суток проведена эвакуация 252 человек (36 детей) из Лимана, Великой Новоселки, Покровска, Новогродовки, Лисичанска, Попасной", – говорится в сообщении.

Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
Фото – facebook.com/pressjfo.news.
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Напомним, глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты утром на Пасху обстреляли Очеретинскую громаду Донецкой области. В результате погибли двое детей.

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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