За добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 3,8 тисячі людей — Верещук

Колона з семи автобусів з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту в супроводі Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись

Верещук розповіла, що було евакуйовано 3 846 людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 5 квітня. Сьогодні було евакуйовано 3 846 людей.

Про це Верещук розповіла під час відеозвернення.

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"По гуманітарних коридорах з Маріуполя до Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 2 216 людей, з них з Маріуполя — 1 496 людей. Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області — Пологи, Василівка, Бердянська та Мелітополь", — розповіла Верещук.

Вона зазначила, що колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись.

"По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску у місті Василівка. Уже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі. Також до міста Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 080 людей", — зазначила Верещук.

Крім того, Верещук розповіла про наслідки війни РФ на території України.

"За попередніми підрахунками, починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тис. кв.м житлової площі, 533 закладів освіти, 196 закладів охорони здоров'я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів, 10 військових аеродромів, 129 заводів та підприємств, понад 22 тис. км доріг, 226 мостів та мостових переходів... Прямі втрати фізичної інфраструтури. За підрахунками експертів Київської школи економіки здійсненими в тісній співпраці з Міністерство реінтеграції та урядовою командою в рамках проєкту "Росія заплатить" станом на 1 квітня 2022 року склали щонайменше 68 мільярдів доларів США. Опосередковані втрати економіки складають на сьогодні 600 мільярдів доларів США. І кожного дня вони, на жаль, зростатимуть", — підсумувала Верещук.

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Голова Донецької ОВА закликав мирних жителів евакуюватися з області

Жителям Донбасу необхідно виїхати у безпечніші райони України. Все через те, що російські військові можуть посилити наступ на цій території.

"Не лише поблизу лінії розмежування, а й усьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо та чітко вказуємо, яким шляхом їхати", – наголосив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Місцевим жителям потрібно залишити населені пункти, щоб українським військовим було легше захищати територію.

"Бо ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", – додав голова ОВА.

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