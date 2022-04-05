Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

За добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 3,8 тисячі людей — Верещук

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 23:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колона з семи автобусів з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту в супроводі Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись
Верещук розповіла, що було евакуйовано 3 846 людей/Фото: колаж: "Сьогодні"
Верещук розповіла, що було евакуйовано 3 846 людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 5 квітня. Сьогодні було евакуйовано 3 846 людей.

Про це Верещук розповіла під час відеозвернення.

Реклама

Деталі

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя до Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 2 216 людей, з них з Маріуполя — 1 496 людей. Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області — Пологи, Василівка, Бердянська та Мелітополь", — розповіла Верещук.

Вона зазначила, що колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись.

"По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску у місті Василівка. Уже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі. Також до міста Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 080 людей", — зазначила Верещук.

Крім того, Верещук розповіла про наслідки війни РФ на території України.

"За попередніми підрахунками, починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тис. кв.м житлової площі, 533 закладів освіти, 196 закладів охорони здоров'я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів, 10 військових аеродромів, 129 заводів та підприємств, понад 22 тис. км доріг, 226 мостів та мостових переходів... Прямі втрати фізичної інфраструтури. За підрахунками експертів Київської школи економіки здійсненими в тісній співпраці з Міністерство реінтеграції та урядовою командою в рамках проєкту "Росія заплатить" станом на 1 квітня 2022 року склали щонайменше 68 мільярдів доларів США. Опосередковані втрати економіки складають на сьогодні 600 мільярдів доларів США. І кожного дня вони, на жаль, зростатимуть", — підсумувала Верещук.

Реклама

Голова Донецької ОВА закликав мирних жителів евакуюватися з області

Жителям Донбасу необхідно виїхати у безпечніші райони України. Все через те, що російські військові можуть посилити наступ на цій території.

"Не лише поблизу лінії розмежування, а й усьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо та чітко вказуємо, яким шляхом їхати", – наголосив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Місцевим жителям потрібно залишити населені пункти, щоб українським військовим було легше захищати територію.

"Бо ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", – додав голова ОВА.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46005.31

Binance Coin (BNB)

450.12

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

124.27

Theta (THETA)

3.86

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.18

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Челсі

Завтра

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

Завтра

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти