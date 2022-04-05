За сутки гуманитарными коридорами эвакуировали более 3,8 тысяч человек — Верещук

Колонна из семи автобусов из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении Красного креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться

Верещук рассказала, что было эвакуировано 3 846 человек/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля. Сегодня было эвакуировано3 846 человек.

Об этом Верещук рассказала во время видеообращения.

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"По гуманитарным коридорам из Мариуполя в Бердянск за сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехало 2 216 человек, из них из Мариуполя — 1 496 человек. Также 720 человек доехали из городов Запорожской области — Пологи, Васильевка, Бердянска и Мелитополь", — рассказала Верещук.

Она отметила, что колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации международного комитета Красного креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться.

"По дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в городе Васильевка. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье. Также в город Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 080 человек", — отметила Верещук.

Кроме того, Верещук рассказала о последствиях войны РФ на территории Украины.

"По предварительным подсчетам, начиная с 24 февраля, в Украине повреждено, разрушено, уничтожено не менее 26 тыс. кв. м жилой площади, 533 учебных заведений, 196 учреждений здравоохранения, 300 детских садов, 8 гражданских аэропортов, 10 военных аэродромов, 129 заводов и предприятий, более 22 тыс. км дорог, 226 мостов и мостовых переходов... Прямые затраты физической инфраструтуры. По подсчетам экспертов Киевской школы экономики осуществленными в тесном сотрудничестве с Министерство реинтеграции и правительственной командой в рамках проекта "Россия заплатит" по состоянию на 1 апреля 2022 года составили не менее 68 миллиардов долларов США. Косвенные потери экономики составляют на сегодня 600 миллиардов долларов США. И каждый день они, к сожалению, будут расти", — подытожила Верещук.

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Глава Донецкой ОВА призвал мирных жителей эвакуироваться из области

Жителям Донбасса необходимо уехать в более безопасные районы Украины. Все потому, что российские военные могут усилить наступление на этой территории.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они ехали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путем ехать", – подчеркнул глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Местным жителям следует покинуть населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.

"Ибо враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", – добавил глава ОВА.

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