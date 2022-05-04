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За добу окупанти випустили по Україні понад 18 ракет

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 травня, 01:15
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3 травня повітряна тривога лунала майже по всій Україні
Окупанти обстріляли Україну ракетами/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти обстріляли Україну ракетами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти ввечері 3 травня випустили понад 20 ракет по різних регіонах України. Більшість із них прилетіли з Каспійського моря.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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"Увечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України! Стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону. Орієнтовно випущено 18 ракет (з літаків, — ред) , які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також з інших засобів завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, протягом доби 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

"Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір. Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі", — додали в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти обстріляли Сумську область системами залпового вогню

Російські окупанти увечері 3 травня двічі обстріляли Сумську область. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.

"Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордонники зафіксували розриви восьми ракет, випущених із російської території ракетними системами залпового вогню", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

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Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
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Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

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