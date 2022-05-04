Внаслідок другого ракетного удару по Одеській області пошкоджено об'єкти інфраструктури

Постраждалих від атаки Росії немає

Окупанти вдарили ракетами по Одеській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Внаслідок другого за день 3 травня ракетного удару по Одеській області постраждали об'єкти інфраструктури регіону. Повідомляється про потрапляння двох російських ракет.

Про це інформують в Telegram-каналі Одеської міської ради.

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"Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Російські ракети вперше вдарили по Закарпаттю

У гірському районі Закарпаття зафіксували "прильоти" російських ракет в інфраструктурний об'єкт. Вся інформація про пошкодження та можливі жертви ще уточнюється.

"Приліт ракети в об’єкт у гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", – повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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