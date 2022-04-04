За добу вдалося евакуювати 2,6 тис. осіб — Тимошенко

Частину людей евакуювали автобусами, а деякі поїхали власним транспортом

Евакуація населення продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

У неділю, 3 квітня, тривала евакуація людей із зони бойових дій. Протягом дня вдалося вивезти 2 694 осіб.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

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У Луганській області евакуйовано 1 467 осіб з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної.

З Бердянська до Запоріжжя евакуаційними автобусами, запланованими на 3 квітня, вивезли 408 жителів Маріуполя. Крім того, з Маріуполя до Бердянська 469 осіб дісталися на власному транспорті.

"Також змогли сьогодні пройти блокпости автобуси, які з учорашнього дня утримувалися російськими військовими під Василівкою. 350 осіб з Маріуполя та Бердянська найближчим часом прибудуть до Запоріжжя", — повідомив Тимошенко.

Мер Лозової попросив жителів евакуюватися

Мер міста Лозова, що на Харківщині, Сергій Зеленський порекомендував місцевим жителям евакуюватися. За його словами, зараз прямої загрози місту немає, але все частіше виникають загрози ракетних ударів з боку РФ.

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"Я, як міський голова, перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів. Провели перемови з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозівчан", – написав Зеленський у Facebook.

4 квітня з Лозової у Полтавському напрямку курсуватимуть електрички. Час відправлення 12:00, 13:00 та 14:00.

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