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Мер Лозової попросив жителів евакуюватися

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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3 квітня, 19:45
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З міста курсуватимуть електрички для охочих поїхати
Жителів Лозівської громади готові прийняти у Полтаві. Фото: колаж "Сьогодні"
Жителів Лозівської громади готові прийняти у Полтаві. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер міста Лозова, що на Харківщині, Сергій Зеленський порекомендував місцевим жителям евакуюватися. За його словами, зараз прямої загрози місту немає, але все частіше виникають загрози ракетних ударів з боку РФ.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я, як міський голова, перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів. Провели перемови з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозівчан", – написав він.

Так, 4 квітня з Лозової у Полтавському напрямку курсуватимуть електрички. Час відправлення 12:00, 13:00 та 14:00.

Нагадаємо, вдень 3 квітня у Лозовій було оголошено загрозу ракетного удару. 2 квітня по Лозовій вдарили ракетами, чотири особи отримали поранення. Внаслідок обстрілів Лозова залишилася без електрики та води. Відновлювальні роботи тривають.

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Ситуація у Харківській області

  • Російські військові 28 березня завдали ракетний удар по місту Люботин під Харковом, є жертви. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 7 будинків та автомобіль. Під завалами одного з будинків знайдено загиблого чоловіка, поранення отримали 7 осіб.
  • У Харкові за минулу добу російські окупанти завдали 47 артилерійських, мінометних, танкових ударів по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Також зафіксовано близько 380 обстрілів з РСЗВ типу "Град" та "Смерч".
  • Через місцевих зрадників та велику кількість ворогів окупанти взяли в повну блокаду місто Ізюм Харківської області.
  • У Харківській області окупанти розстріляли авто з маленькою дитиною. Загинули жінка, чоловік та трирічний малюк. Машину знайшли на автодорозі між двома селами, мабуть, сім'я намагалася евакуюватися.

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