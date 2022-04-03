Мер Лозової попросив жителів евакуюватися

З міста курсуватимуть електрички для охочих поїхати

Жителів Лозівської громади готові прийняти у Полтаві. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер міста Лозова, що на Харківщині, Сергій Зеленський порекомендував місцевим жителям евакуюватися. За його словами, зараз прямої загрози місту немає, але все частіше виникають загрози ракетних ударів з боку РФ.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я, як міський голова, перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів. Провели перемови з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозівчан", – написав він.

Так, 4 квітня з Лозової у Полтавському напрямку курсуватимуть електрички. Час відправлення 12:00, 13:00 та 14:00.

Нагадаємо, вдень 3 квітня у Лозовій було оголошено загрозу ракетного удару. 2 квітня по Лозовій вдарили ракетами, чотири особи отримали поранення. Внаслідок обстрілів Лозова залишилася без електрики та води. Відновлювальні роботи тривають.

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