Мер Лозової попросив жителів евакуюватися

Мер міста Лозова, що на Харківщині, Сергій Зеленський порекомендував місцевим жителям евакуюватися. За його словами, зараз прямої загрози місту немає, але все частіше виникають загрози ракетних ударів з боку РФ.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я, як міський голова, перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів. Провели перемови з керівництвом Полтавщини щодо допомоги у розміщенні лозівчан", – написав він.
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Так, 4 квітня з Лозової у Полтавському напрямку курсуватимуть електрички. Час відправлення 12:00, 13:00 та 14:00.
Нагадаємо, вдень 3 квітня у Лозовій було оголошено загрозу ракетного удару. 2 квітня по Лозовій вдарили ракетами, чотири особи отримали поранення. Внаслідок обстрілів Лозова залишилася без електрики та води. Відновлювальні роботи тривають.
Ситуація у Харківській області
- Російські військові 28 березня завдали ракетний удар по місту Люботин під Харковом, є жертви. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 7 будинків та автомобіль. Під завалами одного з будинків знайдено загиблого чоловіка, поранення отримали 7 осіб.
- У Харкові за минулу добу російські окупанти завдали 47 артилерійських, мінометних, танкових ударів по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Також зафіксовано близько 380 обстрілів з РСЗВ типу "Град" та "Смерч".
- Через місцевих зрадників та велику кількість ворогів окупанти взяли в повну блокаду місто Ізюм Харківської області.
- У Харківській області окупанти розстріляли авто з маленькою дитиною. Загинули жінка, чоловік та трирічний малюк. Машину знайшли на автодорозі між двома селами, мабуть, сім'я намагалася евакуюватися.