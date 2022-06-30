Залужний підтвердив, що окупанти не витримали вогню ЗСУ і втекли зі Зміїного

ЗСУ звільнили стратегічно важливу ділянку нашої території

Залужний підтвердив звільнення Зміїного. / Фото: Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що окупанти не витримали вогню ЗСУ і втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Росіян прогнали звідти артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

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Він наголосив, що окупанти таки залишили острів Зміїний.

"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні сили України", – написав Залужний.

Звільнення Зміїного

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO", посилаючись на джерела, повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

Невдовзі інформацію офіційно підтвердили. В ОК "Південь" заявили, що вночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

двома швидкісними катерами та залишив острів. Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі". Росія не заперечила, що вивела гарнізон зі Зміїного.

В ОК "Південь" сайту "Сьогодні" пояснили, чи зайняли ЗСУ позиції на острові Зміїний.

Нагадаємо, вранці 30 червня повідомляли, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.