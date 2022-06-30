Официально! В ОК "Юг" подтвердили побег оккупантов с острова Змеиный

Российсике войска эвакуировались после атаки ВСУ

После побега оккупантов на острове продолжается пожар. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативное командование "Юг" подтвердило информацию о том, что российские оккупанты покинули остров Змеиный в ночь на 30 июня. После атак ВСУ противник наспех эвакуировал остатки гарнизона.

Об этом сообщил Telegram-канал Одеса Офіційно.

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"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и предположительно покинул остров", – говорится в сообщении.

По данным украинских защитников, в настоящее время Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.

Что известно об отступлении оккупантов со Змеиного

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли со Змеиного, подорвав остатки техники.

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"Наши источники сообщают, что так сегодня выглядит остров Змеиный. И это горит совсем не трава. Есть информация, что от острова отошли 3 малоразмерных судна. Остров пустой. Орки подорвали остатки техники и на "Рапторах" укатили в закат", – говорится в сообщении.

Также утром 30 июня сообщалось, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что каждая враждебная вертолетная "птица" или корабль, которые будут идти на остров, будут уничтожаться, а снабжение вооружения на Змеиный для врага стало очень проблематичным.

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Братчук также добавил, что операция ВСУ продолжается. Однако и режим информационной тишины продолжается.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности операции защитников Украины на Змеином.