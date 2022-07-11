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Заборона на паління, важливий саміт за участі Монастирського та інші події 11 липня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 липня, 06:00
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В Україні набуває чинності антитютюновий закон, а Монастирський візьме участь у саміті очільників МВС європейських країн
Важливі події 11 липня/Фото: Getty Images, МВС України. Колаж: "Сьогодні"
Важливі події 11 липня/Фото: Getty Images, МВС України. Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 11 липня, в Україні починає діяти заборона на будь-яке куріння у громадських місцях. Крім цього, сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський візьме участь у важливому саміті.

В Україні набуває чинності антитютюновий закон

З 11 липня набуває чинності антитютюновий закон 1978-ІХ, який передбачає заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання у визначених законом місцях нарівні з цигарками, кальянами та електронними сигаретами.

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На додаток до всього, забороняються курилки у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надані повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати вільні від куріння місця.

За інформацією Держспоживслужби, кожен може подати скаргу на куріння у забороненому законом місці. Зробити це можна дистанційно через сайт Держспоживслужби.

За куріння у заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких вчиняється правопорушення.

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За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців (80%) підтримують заборону куріння тютюнових виробів для електричного нагріву (glo, Iqos) у громадських місцях. При цьому 86% громадян висловилися за збільшення кількості громадських місць, вільних від диму (офіси, приміщення підприємств, готелі).

Верховна Рада ще 16 грудня ухвалила законопроєкт № 4358, згідно з яким за куріння кальянів, електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) у громадських місцях і закладах громадського харчування каратимуть штрафами.

Тисячу гривень штрафу заплатять особи до 18 років за продаж тютюнових виробів, стосується це і поштучного розповсюдження. Повторне порушення — 10 тисяч гривень.

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Аналогічні штрафи вводяться за розміщення або куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях, громадських місцях, закладах ресторанного господарства. Субʼєкти господарювання заплатять за це три тисячі гривень штрафу, а у разі повторного порушення протягом року – 11 тисяч гривень.

Реклама тютюнових виробів карається штрафом у 30 тисяч гривень, повторне порушення — 50 тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Реклама у місцях продажу тютюну також заборонена, за винятком "одного плаката розміром не більше 40х30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому тлі про наявні у продажу тютюнові вироби і ціни на них".

Монастирський візьме участь у саміті очільників МВС європейських країн

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський візьме участь у саміті голів МВС Європейського Союзу, що пройде 11 липня у Празі.

Його запросили приїхати на це засідання.

"Декілька разів до цього я брав участь онлайн, а завтра я зможу на один день приїхати і розказати міністрам, які виклики мало МВС та органи, які входять в систему, в перші дні війни і до чого їм (країнам ЄС — ред.) треба готуватися з огляду на агресію РФ", — сказав Монастирський.

Посольство Бельгії в Києві відновить роботу

Посольство Бельгії в Києві на чолі з новим послом Петером Ван де Вельде відновить роботу у понеділок, 11 липня.

Повторне відкриття стало можливим завдяки спільному аналізу безпеки, проведеному останніми тижнями міністерствами закордонних справ і оборони, зазначили в офісі прем’єр-міністра.

"Відкриття нашого посольства повинно дозволити встановити тісніші контакти з українською владою, особливо в контексті безпекової ситуації та заявки України на членство в ЄС. Це важливий сигнал стійкості та підтримки для українців", – повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Він зазначив, що повернення дипломатичних команд до Києва також важливе з огляду на реконструкцію, у якій бельгійські компанії відіграють певну роль.

Посольство Бельгії в Києві, яке наприкінці лютого закрили через наступ російської армії, спочатку зосередиться на дипломатичних послугах і контактах з українською владою. Консульські послуги для бельгійців продовжуватиме надавати посольство Бельгії в Польщі "до подальшого повідомлення".

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 11 липня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад на 11 липня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

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Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
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