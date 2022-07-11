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Запрет на курение, важный саммит с участием Монастырского и другие события 11 июля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 июля, 06:00
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В Украине вступает в силу антитабачный закон, а Монастырский примет участие в саммите глав МВД европейских стран
Важные события 11 июля/Фото: Getty Images, МВД Украины. Коллаж: "Сегодня"
Важные события 11 июля/Фото: Getty Images, МВД Украины. Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 11 июля, в Украине начинает действовать запрет на любое курение в общественных местах. Кроме этого, сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский примет участие в важном саммите.

В Украине вступает в силу антитабачный закон

С 11 июля вступает в силу антитабачный закон 1978-ІХ, который предусматривает запрет курения табачных изделий для нагревания в определенных законом местах наравне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами.

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Вдобавок ко всему запрещаются курилки в помещениях предприятий всех форм собственности и предоставленные полномочия органам местного самоуправления устанавливать свободные от курения места.

По информации госучреждения, каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.

За курение в запрещенных законом местах ответственность несут как курильщики, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых совершается правонарушение.

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По данным опроса Киевского международного института социологии, большинство украинцев (80%) поддерживают запрет курения табачных изделий для электрического нагрева (glo, Iqos) в общественных местах. При этом 86% граждан высказались за увеличение количества общественных мест, свободных от дыма (офисы, помещения предприятий, гостиницы).

Верховная Рада еще 16 декабря приняла законопроект № 4358, согласно которому за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в общественных местах и заведениях общепита будут наказывать штрафами.

Тысячу гривен штрафа заплатят лица до 18 лет за продажу табачных изделий, касается это и поштучного распространения. Повторное нарушение 10 тысяч гривен.

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Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТВЭН в помещениях, общественных местах, заведениях ресторанного хозяйства. Субъекты хозяйствования заплатят за это три тысячи гривен штрафа, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тысяч гривен.

Реклама табачных изделий карается штрафом в 30 тысяч гривен, повторное нарушение – 50 тысяч гривен за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продаж табачных изделий.

Реклама в местах продажи табака также запрещена, кроме "одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне о имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".

Монастырский примет участие в саммите глав МВД европейских стран

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский примет участие в саммите глав МВД Европейского Союза, который пройдет 11 июля в Праге.

Его пригласили приехать на это заседание.

"Несколько раз до этого я принимал участие онлайн, а завтра я смогу на один день приехать и рассказать министрам, какие вызовы были у МВД и органов, которые входят в систему, в первые дни войны и к чему им (странам ЕС – ред.) надо готовиться учитывая агрессию РФ", — сказал Монастырский.

Посольство Бельгии в Киеве возобновит работу

Посольство Бельгии в Киеве во главе с новым послом Петером Ван де Вельде возобновит работу в понедельник, 11 июля.

Повторное открытие стало возможным благодаря совместному анализу безопасности, проведенному в последние недели министерствами иностранных дел и обороны, отметили в офисе премьер-министра.

"Открытие нашего посольства должно позволить установить более тесные контакты с украинскими властями, особенно в контексте ситуации безопасности и заявки Украины на членство в ЕС. Это важный сигнал устойчивости и поддержки для украинцев", — сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Он отметил, что возвращение дипломатических команд в Киев также важно, учитывая реконструкцию, в которой бельгийские компании играют определенную роль.

Посольство Бельгии в Киеве, которое в конце февраля было закрыто из-за наступления российской армии, сначала сосредоточится на дипломатических услугах и контактах с украинскими властями. Консульские услуги для бельгийцев будет продолжать предоставлять посольство Бельгии в Польше "до дальнейшего сообщения".

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 11 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание на 11 июля:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

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