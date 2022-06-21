Засідання Радбезу ООН щодо України та прощання з оборонцем "Азовсталі" — ці та інші події 21 червня

Радбез ООН проведе засідання щодо України, а На Тернопільщині поховають героїчного оборонця "Азовсталі"

Важливі події 21 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України. Крім цього, сьогодні на Тернопільщині поховають героїчного оборонця "Азовсталі" Данила Сафонова.

Радбез ООН проведе засідання щодо України

У вівторок, 21 червня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну.

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Очікується, що члени Радбезу і представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв'язуванні зіграли пропаганда і мова ненависті в Російській Федерації.

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, що головує в Радбезі в червні. Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом). Як повідомили в Постійному представництві України при ООН, запланований виступ посла нашої країни при цій організації Сергія Кислиці.

На Тернопільщині поховають героїчного оборонця "Азовсталі" Данила Сафонова

Сьогодні у Тернопільській області поховають українського оборонця маріупольського заводу "Азовсталь" Данила Сафонова. Прощання пройде у Теребовлі, куди переїхала сім'я захисника.

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З початком повномасштабного наступу Росії на Україну він боронив Маріуполь від окупантів РФ. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до заводу "Азовсталь".

Загинув 2 травня об 11:00. З ним також полягли ще двоє українських захисників. Усі вони виконували чергове бойове завдання. Після повернення військові потрапили під ворожий мінометний обстріл. Тіло героя лише днями вдалося вивезти з Донецької області.

Похорон Данила Сафонова відбудеться 21 червня об 11:00 у греко-католицькій церкві святого Миколая в місті Теребовля.

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"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 21 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 21 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Сьогодні в Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Лише в одній області — Рівненській — погодні умови не нестимуть загрози.

"Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках. Майте совість і пам'ятайте, що випалювання української землі — злочин, за який передбачена відповідальність", — йдеться у повідомлення Укргідрометцентру.

На Полтавщині лунатимуть технічні вибухи

21 червня у кар’єрах Ferrexpo у Полтавській області відбудуться контрольовані технічні вибухи. У поліції людей просять не панікувати та зберігати спокій. Водночас варто дослуховуватись повітряних тривог.