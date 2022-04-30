Зеленський анонсував великі втрати для армії РФ

Російське командування набирає нових військових, яких відправлять на війну до України

Окупанти зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

Російське командування набирає нових військових у підрозділи, які були майже повністю знищені чи суттєво ослаблені у березні та квітні в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові "планові" втрати очікуються генералами. Кожен російський солдат ще може врятувати своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж загинути на нашій землі", – каже президент країни.

Коли настане мир?

Наразі українці постійно думаюhть, коли в Україні настане мир, а окупанти підуть з нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це запитання водночас є і немає відповіді.

"Очевидно, що щодня – а особливо сьогодні, коли розпочався третій місяць нашого опору – всіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це запитання одночасно і є і немає простої відповіді: коли буде перемога – її відчує кожен, коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми маємо думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати щодня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще болючішим", – зазначив президент.

Також він додав, що Україна готова до миру ще з часів початку війни на Донеччині.

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